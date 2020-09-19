РИАМО - 19 сен. В Московской области могут досрочно подать тепло в организации социальной сферы: школы, детские сады и больницы – при понижении температуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Подмосковье полностью готово к началу отопительного сезона. Для осенне-зимнего периода подготовлено и проверено порядка 2,5 тысячи котельных, почти 54 тысячи многоквартирный домов, 39 тысяч электросетевых подстанций. В первую очередь теплом обеспечат объекты соцсферы, потом дома.

«Начало отопительного периода определяется постановлениями глав муниципалитетов, все зависит от погодных условий, понижения среднесуточной температуры наружного воздуха. Этот период может начаться уже в двадцатых числах сентября и длиться до начала октября», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Полномасштабный отопительный сезон начнется в регионе при среднесуточной температуре плюс 8 градусов в течение пяти дней. О включении отопления в своих округах объявят главы. По регламенту пуск тепла рассчитан на 5 дней.

О сроках включения отопления можно узнать на интерактивной карте. Интерактивная карта была разработана по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На ней отображены графики отключения ГВС по каждому из 54 многоквартирных домов с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Планируется, что до конца года на карте будут отображаться отключения по всем видам ресурсов. Поэтому и новое название сервиса – «Карта ресурсообеспечения МКД».