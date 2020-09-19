РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В чемпионате Московской области по воркауту в Подольске приняли участие более 40 спортсменов, сообщил «РИАМО в Подольске» вице-президент Федерации воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги Московской области Владислав Востриков.

Московский областной чемпионат по воркауту среди мужчин впервые прошел в Подольске в МБУ «Спорт-Сервис». Его организовала Федерация воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги Московской области.

«Всего в областном чемпионате по воркауту среди мужчин приняло участие более 40 спортсменов, в том числе около 30 из Подольска. Они выступают в двух дисциплинах: воркаут-троеборье и воркаут фристайл. Категории разделены до 18 лет и старше 18 лет. Участники получат определенное количество баллов за каждый элемент. Один выход занимает две минуты», - сказал Востриков.

После разминики провели состязания по троеборью. Во фристайл вошли упражнения по статике и динамике. В статике фиксация элементов должна была занимать не менее трех секунд. Динамику нужно было делать уверенно.