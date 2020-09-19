РИАМО - 19 сен. Двукратная чемпионка мира, фигуристка Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу на этапе Кубка России и возглавила турнирную таблицу, сообщает Газета.ru.

«Фигуристка каталась под «Элегию» Жюля Массне в исполнении скрипача Джошуа Белла и успешно исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц плюс тройной риттбергер», — отмечается в материале.

Спортсменка получила 82,13 балла за выступление.

Щербакова является ученицей заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.​​