РИАМО - 19 сен. В столице прошел первый в истории фестиваль «Московская акватория», в рамках мероприятия состоялись карнавальный SUP-парад, спортивные гонки и показательные выступления, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В спортивном мероприятии приняли участие 3 640 человек — участники парада, зрители, профессионалы и любители», — отмечается в материале.

Более тысячи человек в карнавальных костюмах прошли на бордах 4,5 километра от причала Третьяковский к памятнику Петра на Стрелке и обратно.

В SUP-гонках приняли участие 40 спортсменов и 100 любителей. А шоу на воде для горожан продемонстрировали аквабайкеры и флайбордисты.

Чтобы жители Москвы могли узнать о новинках в этой спортивной индустрии, на мероприятии были стенды магазинов и прокатных компаний.

На фестивале соблюдались все меры профилактики коронавируса.

«Мы впервые проводим подобное мероприятие в центре столицы, и очень рады, что мэр Москвы нас поддержал. Водные виды спорта необходимо развивать. Такая активность дает возможность проявить себя как профессионалам, так и любителям», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Вице-мэр надеется, что в следующем году пройдет большой фестиваль и соревнования на воде. Он также добавил, что Северный речной вокзал будет одной из площадок, которую рассматривают для проведения этого мероприятия.