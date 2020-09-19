РИАМО - 19 сен. Экс-хавбек футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков рассказал о выборе между московской командой и петербургским «Зенитом», сообщает Газета.ru.

Спортсмен отметил, что у него был шанс играть в «Зените».

«Агенты говорили: «Есть желание. Выбирай — «Спартак» или «Зенит», — сказал Глушаков.

Московский клуб полузащитник покинул летом 2019 года. Он подписал контракт с «Ахматом» из Грозного. В конце сезона 2019-2020 годов футболист ушел из грозненской команды и пока не определился, как продолжится его карьера. ​