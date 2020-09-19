РИАМО – 19 сен. Чтобы придумать надежный пароль, нужно выбирать какие-то знакомые детали из окружения, ассоциации, использовать любимые фразы, это поможет запомнить пароль, кроме того, самый проверенный способ запомнить – записать пароль на бумажку и спрятать в надежное место, сообщил эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

«Пароль должен быть длинным, обычно он строится на фразе, которая пишется слитно, в середину закладываются цифры, специальные символы. Обязательно должны быть заглавные и строчные буквы, потому что подборщики паролей их воспринимают как два разных символа из двух разных рядов. Условно говоря, фразу «КудаИдемМысПятачкомбольшойбольшой@секрет!!!» будет достаточно сложно взломать», — сказал Ющук в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что пароль нужно периодически менять. Кроме того, на разных ресурсах должны быть разные пароли.

Эксперт добавил, что для запоминания паролей можно использовать приложения, которые хранят пароли и сами могут создавать их. Однако пароли, которые создаются автоматически, очень сложно запомнить, кроме того, такие пароли можно украсть вместе с программой.

Ющук отметил, что самый проверенный способ запомнить пароль – записать его на бумажку и спрятать в надежное место. Многие ресурсы также позволяют восстановить пароль, отправляя данные на почту. Для таких целей можно использовать отдельную, специально созданную почту, которая не используется для других целей – нигде не «светится». ​​