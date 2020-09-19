РИАМО - 19 сен. Ассоциация туроператоров России назвала Объединенные Арабские Эмираты самым популярным направлением для отдыха в зимний сезон у жителей РФ, сообщает Газета.ru.

«Активный интерес к турам в эту страну наблюдается уже в начале осени, и стабильный спрос прогнозируется в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

Сейчас большинство бронирований осуществляется на ближайшие даты, но некоторые туристы собираются в ОАЭ в ноябре-декабре.

На данный момент большую долю летящих в страну составляют те, кто не смог поехать туда весной из-за пандемии коронавируса.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, а с 27 сентября – с Южной Кореей.​