РИАМО - 19 сен. Двукратная чемпионка России, фигуристка Анна Щербакова на тренировке на этапе Кубка страны исполнила короткую программу под «Элегию» Жуля Масне, которую сыграл скрипач Джошуа Белл, сообщает Газета.ru.

«Ученица Этери Тутберидзе исполнила двойной аксель, каскад тройной флип плюс тройной риттбергер, после чего устроила себе небольшой перерыв, остановившись в центре катка, а затем неожиданно сделала еще один каскад тройной лутц плюс тройной риттбергер», — говорится в сообщении.

По регламенту, в программе нужен лишь сольный прыжок.

Мастерству спортсменки на тренировке аплодировали тренеры и журналисты.

На тренировке при отработке отдельных элементов Щербакова упала всего один раз с каскада лутц плюс риттбергер. Остальные элементы фигуристка выполняла безупречно.

Этап Кубка России по фигурному катанию проходит в Сызрани с 18 по 22 сентября.​