Пожар произошел в одном из частных домов по улице Красковская. В результате инцидента никто не пострадал.
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