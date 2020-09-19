РИАМО - 19 сен. Пожар произошел на балконе дома в районе Выхино-Жулебино, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Произошло загорание (личных вещей - ред.) на балконе на площади 2 квадратных метра. Огонь в квартиру не ушел», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что происшествие случилось по адресу: Самаркандский бульвар, 24, корпус 1. Огонь ликвидировали практически сразу по прибытии спасателей. Никто не пострадал.