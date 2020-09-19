РИАМО - 19 сен. В субботу в 12:36 поступило сообщение о пожаре в квартире в районе Ховрино на севере столицы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«На седьмом этаже в квартире было загорание личных вещей и мебели на площади пяти квадратных метров», - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар произошел в доме по адресу Петрозаводская, 3, корпус 1. В настоящее время возгорание ликвидировано. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет.