РИАМО - 19 сен. Госинспекция по недвижимости столицы стала опекуном филина в Московском зоопарке, направленные в зоосад средства будут идти на содержание птицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мы искренне рады присоединиться к клубу друзей зоопарка и поддержать его обитателей. В качестве подопечного филин выбран неслучайно: традиционно ему приписывают мудрость, зоркость и бдительность. Именно такими качествами обладают сотрудники нашего ведомства», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Ведомство будет направлять в зоопарк средства на ежедневное питание, поддержание здоровья филина и улучшение условий его содержания.

Западносибирский филин включен в Красную книгу России. Он самый большой представитель семейства сов. Размах его крыльев достигает полутора метров.

«Опекунство Госинспекцией пернатого подопечного внесет добрый вклад в дело изучения этого вида. Подобные инициативы помогают Московскому зоопарку развивать научную деятельность в деле сохранения и разведения редких и исчезающих видов животных», — отметила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.