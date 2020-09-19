РИАМО - 19 сен. Сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский столицы, сержанты полиции Ким Гильсен и Глеб Бирюков и стажер по должности полицейского Станислав Бузук спасли трех человек из горящего дома, сообщается на сайте «МВД медиа».

В ходе патрулирования территории они почувствовали запах дыма и направились на место пожара. Горел частный дом на Красковской улице, огонь перекинулся на соседнее здание, в котором живет многодетная семья и пожилая женщина.

«Сотрудники полиции сообщили о происшествии в экстренные службы и в дежурную часть, вбежали в охваченный пламенем дом и помогли выбраться пожилой женщине, а также ее дочери с маленьким сыном. Еще двое детей в это время находились в учебных учреждениях», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате пожара никто не пострадал. Женщины, которых спасли полицейские, поблагодарили правоохранителей.

Видео с места пожара в частном доме на востоке Москвы>>