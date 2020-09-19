РИАМО – 19 сен. Юморист Евгений Петросян рассказал, что он не «выбрасывал» из своей жизни свою бывшую жену, юмористку Елену Степаненко, а это сделала с ним она, сообщает в субботу Газета.ru.

Петросян ответил своей подписчице в Instagram, которая осудила его за расставание со Степаненко. Подписчица отметила, что сейчас популярно «выбрасывать за борт жен, отработавших ресурс».

«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно», — написал Петросян.

Петросян и Степаненко развелись в конце 2018 года. Юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В конце мая супруги подтвердили, что являются семьей. ​​