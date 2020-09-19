РИАМО – 19 сен. Российский космонавт Иван Вагнер, который находится на Международной космической станции, рассказал, что ранее снятые им на камеру пять неизвестных объектов над полярным сиянием в Антарктиде были спутниками, сообщает в субботу Газета.ru.

Ранее Вагнер снял неопознанные летающие объекты с борта МКС. После этого академик, заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков отметил, что эти объекты могли быть спутниками.

«И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24-30 секундах нового космического timelapse. И тайна, по-видимому, раскрыта. Это спутники...», — написал Вагнер в Instagram.

Космонавт добавил, что такими темпами скоро все небо будет в искусственных спутниках.

Вагнер находится на МКС вместе с Анатолием Иванишиным и Кристофером Кэссиди. ​