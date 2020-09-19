РИАМО – 19 сен. Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране создали гиперзвуковое оружие после того, как США вышли из договора по противоракетной обороне, сообщает в субботу Федеральное агентство новостей.

Путин провел встречу в режиме видеоконференции с почетным гендиректором, почетным генеральным конструктором ВПК «НПО машиностроения» Гербертом Ефремовым.

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что этого не произошло благодаря Герберту Ефремову и его коллегам.

Глава государства добавил, что в последующие годы Россия приложила все усилия, чтобы достичь договоренностей с США по прекращению работ по стратегической ПРО или о ее совместной реализации, но договоренностей не удалось достичь.

Путин отметил, что в 2004 году была развернута масштабная работа по реализации идей Ефремова и в 2018 году после проведения завершающего пуска все испытания были успешно завершены.

Путин также объявил о подписании указа о награждении Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами.​​