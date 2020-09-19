РИАМО - 19 сен. У Коломенского кремля в День города появился свой почтовый штемпель, презентация прошла в субботу в центральном зале Краеведческого музея Коломенского кремля, сообщил РИАМО представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

В мероприятии приняли участие глава Коломенского округа Денис Лебедев и заместитель директора УФПС Московской области «Почты России» Светлана Михайлова.

«На оттиске изображены внешняя стена и Маринкина башня. С этого дня переводной календарный штемпель входит в обращение и будет находиться в центральном почтовом отделении города 140400 по адресу: улица Октябрьской Революции, 188. Специально для церемонии ввода в эксплуатацию художественного штемпеля был выпущен лимитированный тираж открыток – 1177 штук – это год основания Коломны, на самой открытке изображен Успенский собор», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что уникальный почтовый штемпель будет постоянно находиться в центральном почтовом отделении города.

Светлана Михайлова отметила, что выпуск такой открытки станет частью летописи о Коломне. Она подчеркнула, что не каждый город России может похвастаться кремлем и почтовым штемпелем с его изображением. Теперь любой желающий может поставить оттиск на почтовых отправлениях.

«Я искренне желаю Коломне дальнейшего процветания, а ее жителям – ценить каждый уголок города с богатейшей историей и продолжать вносить свой вклад в развитие города», – подчеркнула Михайлова.

Коломенский кремль – это одна из самых больших и мощных крепостей своего времени, был построен в 1525-1531 годах во времена царствования Василия III. Деревянный кремль неоднократно разрушали в ходе набегов, но после строительства каменной крепости в XVI веке ни одному врагу не удалось взять приступом кремль. Коломенский кремль – единственный жилой в России.