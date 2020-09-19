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РИАМО
,
Мария Ипполитова
Станцию БКЛ «Улица Народного ополчения» строят у пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного ополчения в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы.
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РИАМО
,
Мария Ипполитова
Завершить строительство и запустить движение поездов планируют до конца 2020 года.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
На данный момент завершаются все основные строительно-монтажные работы по возведению конструкций.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
По данным Стройкомплекса Москвы, на станции появятся рисунки, посвященные теме народного ополчения 1941 года.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
Пол украсят темно-серым сибирским гранитом, а стены покроют трехслойными алюминиевыми панелями.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
Проект станции подразумевает возможность создания перехода на Рублево-Архангельскую линию подземки.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
На восточном фланге данной станции приступят к закладке станции будущей Рублево-Архангельской линии.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
На фото: строительство станции «Улица Народного Ополчения» Большого кольца метро Москвы.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
На фото: строительство станции «Улица Народного Ополчения» Большого кольца метро Москвы.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
На фото: строительство станции «Улица Народного Ополчения» Большого кольца метро Москвы.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
На фото: строительство станции «Улица Народного Ополчения» Большого кольца метро Москвы.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
На фото: строительство станции «Улица Народного Ополчения» Большого кольца метро Москвы.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
На фото: строительство станции «Улица Народного Ополчения» Большого кольца метро Москвы.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
На фото: строительство станции «Улица Народного Ополчения» Большого кольца метро Москвы.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
На фото: строительство станции «Улица Народного Ополчения» Большого кольца метро Москвы.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
На фото: строительство станции «Улица Народного Ополчения» Большого кольца метро Москвы.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
На фото: строительство станции «Улица Народного Ополчения» Большого кольца метро Москвы.
©
РИАМО
,
Мария Ипполитова
На фото: строительство станции «Улица Народного Ополчения» Большого кольца метро Москвы.
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