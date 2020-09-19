РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. Жителей Подольска приглашают стать волонтерами центра реабилитации бездомных животных «Юна», которые смогли бы заботиться о животных и гулять с ними, пока они проходят реабилитацию, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, мы ищем ответственных волонтеров для помощи животным, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Вам нужно будет заботиться, любить и гулять с нашими воспитанниками, которые проходят курс реабилитации. Если вы отзывчивый, любите животных и готовы регулярно приезжать в центр, то пишите в директ в группе», - говорится в сообщении.

В деревне Кутьино Подольска работает первый в России многофункциональный центр реабилитации временно бездомных животных «Юна». Он оказывает полный комплекс услуг по подготовке бездомных кошек и собак для проживания в домашних условиях: от лечения и стерилизации до кинологической работы по адаптации к новым условиям жизни.