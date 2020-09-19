РИАМО - 19 сен. Правительство Москвы и компания «Яндекс» планируют протестировать первый беспилотный трамвай, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов посетил офис «Яндекса» и оценил беспилотные автомобили.

«Мы верим, что за беспилотным городским транспортом — будущее. Такой автомобиль сможет использоваться почти круглые сутки, семь дней в неделю и строго придерживаться заданного расписания и маршрутов», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что в скором времени власти столицы и «Яндекс» начнут тестирование первого беспилотного трамвая. В дальнейшем электрический транспорт могут запустить в Москве.

Сейчас в городе ездит почти 100 беспилотных машин, они проехали около 5 миллионов километров. Благодаря беспилотникам могут уменьшиться заторы на дороге, повыситься безопасность движения. Такие автомобили исключат вероятность человеческой ошибки при вождении, а по вине водителей происходит свыше 70% аварий.