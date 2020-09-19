РИАМО - 19 сен. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов рассказал, что второй волны коронавирусной инфекции в России не прогнозируется, ожидается небольшой подъем заболеваемости, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна (завершится – ред.), у нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны - это в основном апрель этого года», — сказал Чуланов.

Такого подъема заболеваемости, как был в марте и апреле, в Минздраве России не ожидают. Из-за сезонного фактора заболевших в осенний период будет больше.

Рост заболеваемости будет связан с началом учебного года, формированием новых рабочих коллективов. Но это не является чем-то необычным, уточнил инфекционист.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что эпидемиологическая стабильность будет зависеть от соблюдения мер профилактики Covid-19. ​

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19 СЕНТЯБРЯ

- Более 50% новых случаев Covid‑19 выявили у москвичей младше 45 лет. 40,2% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 17,1% – от 46 до 65 лет, 21,1% – от 66 до 79 лет, еще 9,2% – старше 80 лет. Также 12,4% среди заболевших – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 6 065 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 825.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции 919 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 236 тысяч пациентов.

- 11 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Жертвами Covid-19 за весь период пандемии в городе стали 5 044 человека.