РИАМО - 19 сен. На северо-западе столицы капитально отремонтируют 5,5 километра трамвайных путей, их заменят на Сходненской улице, Волоколамском шоссе, Лодочной улице, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Ремонт начнется 26 сентября. На это время по пути трамвайного маршрута №6 запустят автобусы №06. Они будут курсировать по сокращенному маршруту: от Братцева через метро «Сходненская» и улицу Свободы до МЦД Тушинская», — говорится в сообщении.

Пассажирам порекомендовали садиться на автобусы №т70, чтобы проехать к станции метро «Сокол» и Волоколамскому шоссе.

В ходе ремонта продолжат маты, которые сокращают вибрацию на 30%. Благодаря этому снизится уровень шума от трамваев. Шпалы заменят на экологичный аналог из переработанных материалов. Обновят во время ремонта также стрелочные переводы и крестовины.