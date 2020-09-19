РИАМО - 19 сен. На северо-западе столицы капитально отремонтируют 5,5 километра трамвайных путей, их заменят на Сходненской улице, Волоколамском шоссе, Лодочной улице, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Пассажирам порекомендовали садиться на автобусы №т70, чтобы проехать к станции метро «Сокол» и Волоколамскому шоссе.
В ходе ремонта продолжат маты, которые сокращают вибрацию на 30%. Благодаря этому снизится уровень шума от трамваев. Шпалы заменят на экологичный аналог из переработанных материалов. Обновят во время ремонта также стрелочные переводы и крестовины.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии