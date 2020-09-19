РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. На улице Ихтиманской в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска высадили 16 саженцев клена, также деревья планируют посадить за ДК «Машиностроитель», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии приняли участие активные жители дома, сотрудники теруправления Климовска, депутаты Наталья Квашенникова и Павел Красновид, а также огнебрцы ПЧ77 Климовска и юнармейцы.

«В микрорайоне Климовск во дворе дома №4 на улице Ихтиманской 19 сентября высадили 16 саженцев клена. Все деревья подвязали. Выражаем благодарность МБУ «ПКБ» за подготовку к высадке деревьев и предоставленный посадочный материал», - говорится в сообщении.

На следующей неделе планируется высадить 17 красных кленов в сквере за Домом культуры «Машиностроитель».