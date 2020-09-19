РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В парке имени Виктора Талалихина подмосковного Подольска в субботу отменили ряд мероприятий, в том числе мастер-классы и фитнес-тренировку, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В.Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«19 сентября отменяются мастер-класс по росписи гипсовых фигурок, мастер-класс по макияжу и фитнес-тренировка Salsation», - говорится в сообщении.

Лазертаг будет работать с 15:00. Аттракционы в парке начали работать в 11:00, их планируют закрыть в 21:00.