РИАМО - 19 сен. Столичный Северный речной вокзал, который открыли для посетителей 5 сентября, может стать площадкой для водных видов спорта, сообщает РИА Новости.

В Москве в субботу проходит фестиваль «Московская акватория». Около 500 сапсерферов примут в нем участие и пройдут на бордах по Водоотводному каналу.

«Не так давно был открыт Северный речной вокзал. Это тоже новая площадка, которую мы рассматриваем в следующем сезоне для подобных выступлений», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что таких выступлений, как на фестивале, в следующем году может стать больше. Мероприятия на акватории будут развиваться и расширяться.

Северный речной вокзал и парк рядом с ним открыли в столице 5 сентября после проведенной реконструкции и благоустройства прилегающей территории.

В рамках реставрации в парке вокзала были воссозданы и отреставрированы исторические фонтаны и скульптуры. На площади перед зданием вокзала заработал сухой светодинамический фонтан. Самому зданию вернули его первозданный вид, были сохранены оригинальные элементы и детали интерьера.​