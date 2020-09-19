РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В поселке Кузнечики подмосковного Подольска оборудовали игровыми элементами детскую игровую площадку и уложили резиновое покрытие, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В поселке Кузнечики завершили работы на детской игровой площадке у дома №6. К ранее установленным игровым элементам добавили резиновое покрытие. Площадка оборудована с помощью и с непосредственным участием депутата Московской областной думы Вячеслава Крымова и депутата совета депутатов городского округа Подольск Евгения Исаева», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поблагодарил депутатов и выразил надежду на реализацию новых проектов в благоустройстве территорий.