РИАМО - 19 сен. Станция Стрешнево стала самой «читающей» на МЦД в рамках проекта «Книги в метро», а самыми популярными книгами среди пассажиров МЦД стали произведения русских классиков, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Проект «Книги в метро» стартовал на диаметрах в августе. Перейдя по QR-кодам с плакатов на каждой станции МЦД, вы можете выбрать любое произведение из обширной библиотеки проекта — более 700 книг», — говорится в сообщении.

У пассажиров МЦД наиболее популярными оказались такие произведения, как «Невский проспект» Н.В. Гоголя, «Событие» А.П. Чехова и «Медный всадник» А.С. Пушкина.

С момента запуска проекта в августе 2018 года книги скачали более 100 тысяч раз.