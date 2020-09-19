РИАМО - 19 сен. В столице с начала 2020 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы присоединили к электросетям более шести тысяч объектов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Среди присоединенных объектов - станции «Рубцовская», «Лефортово» и «Нижегородская» («Карачарово») Большой кольцевой линии метро, а также была построена инфраструктура для электроснабжения станций Московских центральных диаметров Печатники, Фрезер, Остафьево, Санино, кроме того, обеспечена механизация строительства станции метро «Лианозово».

«ПАО «Россети Московский регион» с начала года для жилых комплексов и новых застроек было выдано более 23 тысяч кВт мощности, из них 14 тысяч кВт – 30 домам, которые возводятся по программе реновации. Энергетиками АО «ОЭК» выполнены работы по электроснабжению объектов Северного речного вокзала и парка развлечений «Остров мечты», — говорится в сообщении.

Онлайн-заявок на техприсоединение стало больше на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 86% московских клиентов компании «Россети Московский регион» и 83% клиентов АО «ОЭК» подали заявки дистанционно.