РИАМО - 19 сен. В столице по программе «Мой район» привели в порядок много парков и скверов, москвичам рассказали о лучших парках на юге города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Популярность парков среди москвичей и гостей города не снижается с наступлением осени. Можно погулять у воды, заняться спортом на специальных площадках, полюбоваться арт-объектами», — говорится в материале.

Редкие виды и кустарники 250 наименований собраны в Бирюлевском дендрарии. Масштабное благоустройство парка начали в 2017 году: территорию привели в порядок, оборудовали удобные прогулочные тропинки, детские и спортивные площадки, информационные стенды, площадку для проведения мероприятий. Также привели в порядок «Сад здоровья и активного долголетия», где появилась тактильная дорожка из разных материалов – гальки, песка, щепы. Также в саду высадили пряные ароматические травы.

В районе Бирюлево Западное благоустроили бывший яблоневый сад «Фруктовый сад». Пространство тематически оформили: входные арки стилизовали под гигантские фрукты, тропинки в парке украсили большими яблоками, грушами и ягодами.

На правом берегу Москвы-реки расположен парк «Братеевская пойма». Его открыли в 2018 году на площади 190 гектаров. В парке есть 12 спортивных площадок для разных видов спорта: волейбола, баскетбола, тенниса, пинг-понга и других. Также здесь есть летний кинотеатр.

На территории бывшего завода имени Лихачева находится парк «Тюфелева роща». Концепцию создал глава Американской ассоциации ландшафтных архитекторов, глава и основатель нью-йоркского архитектурного бюро Джерри Ван Эйк. В парке появились пергола, имитирующая заводской конвейер, и пруд с голубой водой.

В парке у пруда Бекет, где в начале XIX века была дача нумизмата Ивана Бекетова, укрепили береговые линии и создали спортивные и игровые зоны. Для детей оборудовали специальный скалодром.

Заброшенный пустырь стал сквером Победы благодаря программе «Мой район». Его создали специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В сквере обустроили зеленый театр вместимостью 70 человек и отвели площадку для стритбола.

Сквер ветеранов появился в прошлом году на месте Каштановой аллеи. Здесь поставили стенды с фотографиями ветеранов и их рассказами.

Аршиновский парк, основанный в XIX веке, в первый раз благоустроили в 2006 году. Сделали площадки для детей и зоны отдыха. В 2015 году установили пункты охраны и спортивный городок. На территории у Корнеевских прудов в 2019 году появились спортивные и детские площадки, амфитеатр, мостик над водой и утиные домики на нижнем пруду.

По проекту московского архитектурного бюро Alphabet City и британского архитектурного агентства DA Design обновили парк «Садовники». На территории появились инсталляции, сухой фонтан, площадки для собак и пункты велопроката. На площади почти в 2,8 тысячи квадратных метров расположился скейтпарк.

В районе Нагатинский Затон в 2019 году привели в порядок Коломенскую набережную, где отреставрировали ротонды, оборудовали тренажеры и площадку для настольных игр.