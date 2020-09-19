РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 сен. В Щелкове начались праздничные мероприятия, посвященные Дню города и округа, с 12:00 для жителей работают интерактивные площадки, проходят мастер-классы и концертные программы, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

В этом году Щелково отмечает свое 95-летие.

«Сегодня пришли на праздник всей семьей. Много интересных мероприятий для детей. Нам очень понравилась сказка в постановке кукольного театра «Волшебные перчатки» из Медвежьих Озер. В парке тоже много интересных площадок, реконструкторы, детский городок», - сказала жительница города Ольга Николаева.

С 12:00 до 18:00 на улицах Парковая, Пушкина и в городском парке культуры и отдыха для взрослых и детей будут работать интерактивные площадки, пройдут веселые старты, мастер-классы, концертные программы. Также работают фотозоны, книжные и краеведческие выставки.