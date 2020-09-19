РИАМО - 19 сен. Неизвестный похитил из офиса интернет-магазина на улице Таганрогской мобильные телефоны на 1,221 миллиона рублей, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 16 сентября в полицию обратился менеджер индивидуального предпринимателя, который сообщил о краже по адресу: Таганрогская улица, дом 11, корпус 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 16 сентября в период с 01:00 до 03:00 неизвестный через окно, расположенное на первом этаже, проник в помещение офиса интернет-магазина, откуда совершил кражу телефонов сотовой связи на сумму 1,221 миллиона рублей (принадлежат указанному ИП), скрылся», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело.