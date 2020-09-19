РИАМО - 19 сен. До конца 2020 года на маршрутах Московских центральных диаметров планируют открыть еще пять остановочных пунктов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Совместно с коллегами из РЖД продолжается активная работа по развитию Московских центральных диаметров: ведется реконструкция существующих и строительство новых путей, а также создание новых остановочных пунктов», — рассказал Бочкарев.

Он добавил, что Московские центральные диаметры являются одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры столицы. Новые станции появляются в районах массового проживания людей и около существующих транспортных узлов.

«Строительство новых станций и остановочных пунктов позволяет интегрировать МЦД в общую транспортную систему города, связав с другими видами транспорта», — отметил заммэра.

Движение на первых двух диаметрах, МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский», запустили 21 ноября 2019 года.

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