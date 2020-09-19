РИАМО - 19 сен. На юго-востоке столицы трое человек, угрожая ножом пенсионеру, отобрали у него ключи от квартиры и ограбили его, подозреваемых задержали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, днем 18 сентября в отдел полиции обратился пенсионер, проживающий в доме на Новочеркасском бульваре. Он сообщил о разбое в квартире по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 17 сентября в 14:30 трое неизвестных, находясь на этаже дома по указанному адресу, угрожая ножом пенсионеру, забрали у него ключи от его квартиры, насильно завели его в данную квартиру и зашли сами, после чего открыто похитили деньги в сумме 200 долларов США и 5 тысяч рублей, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил 22,2 тысячи рублей.

Позже полицейские задержали на Открытом шоссе двух безработных, подозреваемых в совершении преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.