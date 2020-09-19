РИАМО - 19 сен. В настоящее время на участке Южного дублера Кутузовского проспекта от улицы Минской до Третьего транспортного кольца завершают монтаж инженерных систем, освещения, прокладку ливневой канализации, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В полном объеме развернуты работы. Мы сейчас завершаем монтаж, соответственно, инженерных систем, систем энергоснабжения, освещения, ливневой канализации, строительство прилегающих съездов и соединений», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что работы на участке от улицы Минской до Третьего транспортного кольца планируют завершить до конца 2020 года.