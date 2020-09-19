РИАМО - 19 сен. Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» победил в номинации «Лучший объект культуры и спорта» премии MIPIM Awards в 2020 году, в финал конкурса также вышла больница в Коммунарке, а в 2019 году парк «Зарядье» и концертный зал «Зарядье» получили Гран-при MIPIM Awards, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здания и архитектурные комплексы Москвы ежегодно занимают первые места на престижных международных конкурсах и выставках», — говорится в сообщении.

Ранее Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой завоевал первое место в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» и стал лауреатом национальной независимой премии в сфере спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными объектами BISPO Awards.

В 2017 году спорткомплекс «Лужники» получил высшую оценку премии SportEngineering AWARDS в номинации «Высокая спортивная архитектура», а в 2018 году на международном портале StadiumDB.com победил в интернет-голосовании. Здание также вошло в шорт-лист MIPIM Awards в номинации «Лучший восстановленный объект».

Разработанное швейцарским архитектурным бюро Herzog & de Meuron здание Сколковского института науки и технологий заслужило первый приз архитектурной премии Prix Versaille в номинации «Лучший университетский кампус».

Еще одно образовательное учреждение получило награду в 2017 году – школа №2075. Гимназия оказалась на первом месте в номинации «Концепция образовательного учреждения в переосмыслении будущего» на конкурсе RTFA 2017 Awards и завоевала диплом Build School Project.

В августе этого года проект «Цифровое деловое пространство» прошел в финал архитектурной премии Европы The Plan Award в номинации Renovation.

Комплекс небоскребов «Федерация» в центре «Москва-Сити» получил Гран-при премии International Property Awards - 2019 в номинации «Лучший объект недвижимости в мире». Небоскребы стоят на плите из 14 кубометров бетона, этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В 2016 году высотка «Эволюция», которая закручена вокруг своей оси, стала лауреатом премии Emporis Skyscraper Award.

Станции метро тоже завоевывают мировое признание. Станция «Савеловская» Большой кольцевой линии взяла приз зрительских симпатий в номинации «Искусство строительства — 2019» международного конкурса фотографии. Станцию открыли в 2018 году.