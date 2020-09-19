РИАМО - 19 сен. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 22 сентября откроется «Сад дождя» - новая экспозиция на концертно-выставочном поле, посвященная роли дождевой воды в городе и современному подходу к управлению ливневыми стоками, сообщила PR-директор Ботанического сада Ольга Архипова.

«Как было раньше, друзья? Одна из ключевых проблем в городском благоустройстве – водоотведение талых и дождевых вод. Традиционные города запечатаны: в них очень мало поверхностей, куда вода может впитаться», — написала Архипова в Instagram.

Она добавила, что сильный дождь приводит к подтоплениям в низких местах, так как традиционная городская инфраструктура (коллекторы, дождеприемники) не справляются с объемом воды. Потоки воды разрушают мощение, смывают почву на проезжую часть.

Архипова отметила, что раньше считалось, что от дождевой воды нужно как можно скорее избавляться. Проблема решалась увеличением пропускной способности водоотведения, но это не было эффективным решением.

«Новая парадигма отношения к дождевой воде в городе – полная противоположность прежней, а сама вода больше не считается обузой и неприятностью, свалившейся с неба на голову. Вода - ценность, которую необходимо использовать во благо», — подчеркнула PR-директор Ботанического сада.

Она добавила, что, согласно современной методике, воду нужно как можно дольше задерживать там, где она выпала. Таким образом, воде не дают собраться на низком участке и вызвать подтопления.

Сейчас в приоритете следующие решения: способы задержки воды (зеленые крыши, сухие пруды и ручьи, которые заполняются во время ливня, дождевые сады, системы сбора дождевой воды для вторичного использования, как в «Аптекарском огороде»), уменьшение площади водонепроницаемых покрытий (внедрение новых твердых покрытий, способных пропускать воду).