РИАМО - 19 сен. Впервые с начала месяца 18 сентября среднесуточная температура воздуха в Москве оказалась ниже нормы, таким образом, этот день стал самым холодным с начала сентября, сообщается на сайте «Метеоновости».

До этого в столице была теплая погода. Среднесуточная температура превышала климатическую норму на 1-3 градуса, а в некоторые дни – на 4-6 градусов.

«Вчера, 18 сентября, в столице был самый холодный день с начала месяца. Несмотря на прояснения, холодный северный ветер не дал воздуху прогреться выше 12-14 градусов. И впервые за нынешний сентябрь средняя суточная температура в столице не дотянула до климатической нормы», — говорится в сообщении.

Двадцатого сентября в Москве будет еще холоднее. Ожидается порывистый северо-западный ветер, максимальная температура составит 11-13 градусов. Под утро в городе ожидается 6-8 градусов. Среднесуточная температура окажется ниже нормы.

Потепление ожидается к середине следующей недели.