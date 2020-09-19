РИАМО - 19 сен. В Московской области начались пробные включения отопления по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, в первую очередь отопление дадут в школах, детсадах, больницах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Во всех округа региона завершились ремонтные работы и испытания тепловых сетей, необходимые для стабильной работы во время отопительного сезона. К осенне-зимнему периоду подготовили и проверили около 2,5 тысяч котельных, 55 тысяч многоквартирных домов, около 40 тысяч электросетевых подстанций.
Полностью отопление в домах включат, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней не будет превышать плюс 8 градусов. Синоптики прогнозируют такую погоду в конце сентября. Главы муниципалитетов объявят о начале отопительного сезона. Пуск тепла рассчитан на 5 дней.
С помощью интерактивной карты жители могут узнать о сроках начала отопительного сезона. Летом с помощью карты можно было узнать об отключениях горячей воды. До конца этой недели на карте появятся сроки включения отопления в каждом доме. Тут также можно посмотреть контакты управляющих компаний, отправить сообщение о предоставлении некачественной услуги.
Он отметил, что поэтому у сервиса новое название - «Карта ресурсообеспечения МКД». С момента запуска сервиса в конце мая картой воспользовались более 500 тысяч человек. Большинство из них - с мобильных устройств.
Указав на карте дом, жители домов могут подписаться на уведомления через e-mail и мессенджер Telegram. Также в подъездах появятся объявления с QR-кодами - при наведении на них камеры мобильного телефона открывается сайт с картой.
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