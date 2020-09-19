РИАМО - 19 сен. В Московской области начались пробные включения отопления по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, в первую очередь отопление дадут в школах, детсадах, больницах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Во всех округа региона завершились ремонтные работы и испытания тепловых сетей, необходимые для стабильной работы во время отопительного сезона. К осенне-зимнему периоду подготовили и проверили около 2,5 тысяч котельных, 55 тысяч многоквартирных домов, около 40 тысяч электросетевых подстанций.

«Просим жителей обратить внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. При утечке необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета», — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Полностью отопление в домах включат, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней не будет превышать плюс 8 градусов. Синоптики прогнозируют такую погоду в конце сентября. Главы муниципалитетов объявят о начале отопительного сезона. Пуск тепла рассчитан на 5 дней.

С помощью интерактивной карты жители могут узнать о сроках начала отопительного сезона. Летом с помощью карты можно было узнать об отключениях горячей воды. До конца этой недели на карте появятся сроки включения отопления в каждом доме. Тут также можно посмотреть контакты управляющих компаний, отправить сообщение о предоставлении некачественной услуги.

«Интерактивная карта была разработана по поручению губернатора Андрея Воробьева. На ней отображены графики отключения ГВС по каждому из 55 755 многоквартирных домов с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Планируется, что до конца года на карте будут отображаться отключения по всем видам ресурсов», — добавил Самарин.

Он отметил, что поэтому у сервиса новое название - «Карта ресурсообеспечения МКД». С момента запуска сервиса в конце мая картой воспользовались более 500 тысяч человек. Большинство из них - с мобильных устройств.

Указав на карте дом, жители домов могут подписаться на уведомления через e-mail и мессенджер Telegram. Также в подъездах появятся объявления с QR-кодами - при наведении на них камеры мобильного телефона открывается сайт с картой.