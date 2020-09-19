РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В подмосковном Подольке по требованию администрации округа прекратили прокладку коммуникаций к проектируемому производственному комплекску и запретили проезд грузового транспорта по деревне Сергеевка, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Лаговский планируют построить производственный комплекс возле деревни Сергеевка. Жителей округа волнует возможное загрязнение окружающей среды, в частности, реки Рожай, а также проезд грузового транспорта через жилой сектор. Сотрудники территориального отдела «Лаговский» ранее провели встречу с жителями деревни, на которой решили запретить проезд грузовой техники через населенный пункт.

«В настоящий момент все работы по прокладке коммуникаций на вышеуказанных участках по требованию администрации округа прекратили до утверждения градостроительной документации и получения соответствующих разрешений. Кроме того, застройщика обязали получить заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта по санитарно-защитной зоне. 12 сентября в деревне был установлен дорожный знак, что проезд грузовой техники запрещен», – говорится в сообщении.

На месте предполагаемого строительства в ближайший понедельник запланировано проведение совещания под руководством заместителя главы администрации по строительному комплексу Петра Гапонова и арендатора. По результатам жителей Подольска проинформируют.

Производственно-складской комплекс вблизи деревни Сергеевка находится в стадии проектирования. На двух земельных участках, арендуемых с апреля 2015 года ООО «СУ-55» площадью 2,8 и 0,09 гектара, расположенных в производственной зоне, инвестором прорабатывается строительство котельной, трансформаторной подстанции, дизель-генераторной установки, контрольно-пропускного пункта, административно-бытового комплекса, площадки для сбора ТБО, двух автостоянок для легкового транспорта на восемь и одно машино-место, а также насосной станции.

Назначение комплекса – хранение, обработка, расфасовка и пакетирование товаров народного потребления, продуктов питания. Проезд к комплексу спроектирован согласно генеральному плану округа по будущей дороге от Сергеевки к Климовскому городскому кладбищу. По поводу начала реализации этих планов арендатор участка ООО «СУ-55» в администрацию округа не обращался. Утвержденный проект планировки отсутствует.