РИАМО - 19 сен. На сегодняшний день в Москве выполнили проходку 28 километров тоннелей метро с начала 2020 года, сейчас работают 18 тоннелепроходческих комплексов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С точки зрения выполнения годовой программы у нас был план порядка 35 километров в проходке. Мы уже 28 завершили к этому моменту», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в настоящее время в строительстве метро задействованы 18 тоннелепроходческих комплексов.

Ранее на северо-востоке Большой кольцевой линии метро завершили строительство одного из наиболее сложных в исполнении тоннелей.