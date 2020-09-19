РИАМО - 19 сен. В столице за прошедшие сутки выявили 825 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 40,2% из них зафиксированы у людей в возрасте от 18 до 45 лет, а 12,4% – у детей, сообщает оперативный штаб Москвы.

«40,2% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 17,1% – от 46 до 65 лет, 21,1% – от 66 до 79 лет, еще 9,2% – старше 80 лет. Также 12,4% среди заболевших – дети», – отмечается в материале.

Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за две недели составил 0,26%. По критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы свидетельствует о стабильной эпидемиологической обстановке в мегаполисе.

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Текстовая трансляция

19 СЕНТЯБРЯ

- Более 50% новых случаев Covid‑19 выявили у москвичей младше 45 лет. 40,2% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 17,1% – от 46 до 65 лет, 21,1% – от 66 до 79 лет, еще 9,2% – старше 80 лет. Также 12,4% среди заболевших – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 6 065 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 825.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции 919 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 236 тысяч пациентов.

- 11 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Жертвами Covid-19 за весь период пандемии в городе стали 5 044 человека.