РИАМО - 19 сен. Эксперт фармрынка Николай Беспалов рассказал, что цена лекарства от коронавирусной инфекции «Арепливир» обоснованная, учитывая эпидемиологическую ситуацию, сообщает kp.ru.

Упаковка препарата от Covid-19 будет продаваться более чем за 12 тысяч рублей.

«Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», — сказал Беспалов.

Гендиректор фармкомпании «Промомед» Андрей Младенцев отметил, что стоимость связана с ценой поставки в лечебное учреждение. А вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, что, если лекарство лечит, то можно найти пути, чтобы сделать его более дешевым.

На следующей неделе в аптеки России поступит лекарство от Covid-19. Его стоимость составит 12 320 рублей.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 СЕНТЯБРЯ

- Более 50% новых случаев Covid‑19 выявили у москвичей младше 45 лет. 40,2% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 17,1% – от 46 до 65 лет, 21,1% – от 66 до 79 лет, еще 9,2% – старше 80 лет. Также 12,4% среди заболевших – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 6 065 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 825.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции 919 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 236 тысяч пациентов.

- 11 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Жертвами Covid-19 за весь период пандемии в городе стали 5 044 человека.