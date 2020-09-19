РИАМО - 19 сен. Завершить строительство и запустить движение поездов на станции «Улица Народного Ополчения» Большой кольцевой линии метро планируют до конца 2020 года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Работы ведутся в усиленном режиме. <...> Сейчас завершаются все основные строительно-монтажные работы по возведению конструкций. <...> Планируем до конца года все работы завершить. <...> И, соответственно, запустить (станцию «Улица Народного Ополчения» - ред.) с пассажирами», - рассказал Бочкарев.

Станцию БКЛ «Улица Народного ополчения» строят у пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного ополчения в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы.

По данным Стройкомплекса Москвы, на станции появятся рисунки, посвященные теме народного ополчения 1941 года. Пол украсят темно-серым сибирским гранитом, а стены покроют трехслойными алюминиевыми панелями. Проект станции подразумевает возможность создания перехода на Рублево-Архангельскую линию подземки.

«На восточном фланге данной станции мы приступаем к закладке станции будущей Рублево-Архангельской линии. Буквально по перпендикулярной улице мы уже готовим конструкции для того, чтобы начать подготовительные работы для этого строительства», - добавил Бочкарев.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время на станции БКЛ «Электрозаводская» выполняются работы по оснащению внутренними инженерными системами.

«Готовим к пуску <...> станцию на северо-восточном участке БКЛ. Это станция «Электрозаводская». <...> Завершены основные конструкции. <...> Готовимся к проведению пуско-наладочных работ», - подчеркнул Бочкарев.