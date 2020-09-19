РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска водитель иномарки сбил 69-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, пострадавшую госпитализировали, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

ДТП произошло вечером 18 сентября в микрорайоне Львовский у дома №17 на улице Горького.

«Водитель автомобиля марки Honda Civic совершил наезд на женщину 1951 года рождения, переходившую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате чего женщину с переломом бедра госпитализировали в Подольскую городскую клиническую больницу», - сказала сотрудница.

По словам очевидцев, за рулем иномарки была женщина.