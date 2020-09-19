РИАМО - 19 сен. Новые онлайн-курсы появились в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, жители столицы смогут освоить цифровую журналистику, продвижение в соцсетях товаров и услуг, программирование и графический дизайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, можно будет научиться управлению ИТ-проектами, SEO-продвижению, а также получить подготовку по направлениям «Ресторанная кухня», «Дизайн интерьера», «Анализ данных» и «3D-моделирование».

«Направления, которым посвящены курсы, входят в топ востребованных специальностей. Каждая программа разработана коллективом, в который входят практикующие специалисты и преподаватели престижных государственных вузов. Содержание занятий соответствует текущим потребностям рынка труда и запросам работодателей», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

После успешного прохождения курсов горожане получат сертификаты. Некоторым могут предложить стажировку с ведущих компаниях.

Чтобы записаться на курс, нужно быть старше 14 лет и иметь базовые знания по интересующему направлению.

Курс включает в себя лекции, контрольные и самостоятельные работы. Обучение будет длиться от 6 до 12 месяцев. Лекции будут размещаться каждый четверг на сайте «Технограда».