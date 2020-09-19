РИАМО - 19 сен. Борис Графов из Домодедова в возрасте 90 лет совершил прыжок с одной из самых высоких банджи мира высотой 207 метров, это рекордный возраст на Bungy 207, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации округа.

«Борис Михайлович 17 сентября совершил свой девятый прыжок на одном из самых высоких банджи мира и похоже не собирается останавливаться», - отмечается в материале.

Мужчина прилетел в Сочи специально, чтобы прыгнуть с банджи.

«Когда ты летишь, ты не знаешь куда ты летишь, но ощущения прекрасные», - сказал Графов.