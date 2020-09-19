РИАМО - 19 сен. В столице выявили 825 случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки, общее число случаев инфицирования составило 275 633, сообщает оперативный штаб Москвы.

За минувшие сутки после прохождения курса лечения от Covid-19 выздоровели 919 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили 236 055 пациентов.

Также за сутки скончались 11 пациентов с инфекцией, общее число летальных случаев в мегаполисе составило 5 044.

В России за сутки зафиксировали 6 065 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрирован 1 097 251 случай инфицирования, скончались 19 339 пациентов, вылечились 906 462 человека.

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Текстовая трансляция

19 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 065 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 825.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции 919 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 236 тысяч пациентов.

- 11 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Жертвами Covid-19 за весь период пандемии в городе стали 5 044 человека.