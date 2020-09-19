РИАМО - 19 сен. В Московской области эвакуировали более двух тысяч человек из-за сообщений об угрозе взрыва девяти объектов в разных городских округах региона, информация о минировании оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Всего был эвакуирован 2 351 человек, из них 163 человека персонала», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, анонимная информация о минировании девяти объектов поступила 18 сентября с 10:00 до 12:45. В частности, сообщалось об угрозе взрыва филиала НИУ МГСУ в городском округе Мытищи, базы отдыха МГОУ в городском округе Истра, филиала академии туризма в городском округе Воскресенск и других.

После обследования всех объектов кинологами к 17:00 18 сентября информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Сообщения о минировании оказались ложными.