РИАМО - 19 сен. На форуме «Лучшие социальные проекты России» признали лучшими три московских проекта: «Я дома» в номинации «Социальные сервисы», «Спорт-Экспресс» - #Несломленные в номинации «Социально ответственные СМИ» и «Спортивные выходные» в номинации «Поддержка спорта и здорового образа жизни», сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Онлайн-портал «Я дома» реализовывал комплекс социального развития Москвы, издание «Спорт-Экспресс» - #Несломленные – департамент труда и социальной защиты населения, а «Спортивные выходные» – центры «Мои Документы» и департамент спорта города Москвы.

«В этом году значимость социальной поддержки и социальных проектов, направленных на помощь людям, очень возросла. Агрегатор добрых дел «Я дома» создавался в марте командой комплекса социального развития Москвы как удобная онлайн-платформа с актуальной информацией для москвичей», — сказала вице-мэр.

На портале жители узнавали о профилактике Covid-19, о мерах поддержки безработных, семей с детьми и многое другое. За период самоизоляции москвичи более 1,3 миллиона раз просмотрели онлайн-портал, а уникальных пользователей было 610 тысяч. Также портал стал местом, где собирался волонтерский корпус проекта «Мой социальный помощник». Сейчас проект стал площадкой для лендингов о профориентационных программах для подростков.

Издание «Спорт-Экспресс» - #Несломленные рассказывает о сильных духом людях с ограниченными возможностями. Проект доказывает, что Москва – город равных возможностей.

Ракова добавила, что важной темой является и пропаганда здорового образа жизни. Москвичи хотят проводить свободное время активно, а город готов создать для этого все условия. В рамках проекта «Спортивные выходные» проходили бесплатные занятия уличными видами спорта, все желающие могли сходить на тренировку к квалифицированному специалисту. Занятия проходили в 27 городских парках.

Форум «Лучшие социальные проекты России» прошел в Тверской области в селе Завидово 17 сентября.