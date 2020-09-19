РИАМО - 19 сен. В Москве за минувшие сутки выздоровели после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции 919 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 236 тысяч пациентов, сообщает оперштаб столицы.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. <...> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 236 055», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить у пациента отсутствие Covid-19.

Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Подробнее об этой возможности расскажут на горячей линии по номеру: 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 9:00 до 19:00.

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19 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 065 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 825.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции 919 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 236 тысяч пациентов.

- 11 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Жертвами Covid-19 за весь период пандемии в городе стали 5 044 человека.